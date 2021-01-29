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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلي الختامي في القاهرة قبل السفر إلى الدوحة اليوم؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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