نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام يعلن تعاقدة مع "سمانة" المقاصة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي الحمام المطروحي تدعيم خطوطه بالقسم الثاني بالتعاقد رسميا مع عبده سمانة لاعب مصر المقاصة علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتعتبر صفقة يونس هي تاسع صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد، وأحمد يونس لاعب المرج.

ويتواجد فريق الحمام في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 10 جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني