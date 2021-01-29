نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بعثة الأهلي تتحرك نحو مطار القاهرة قبل السفر للدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في التحرك إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في الرابعة عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.