نجم بايرن ميونيخ: أوليمبياد طوكيو ليست من ضمن اهتماماتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ عن عدم رغبته في التواجد ضمن الأوليمبياد القادمة بطوكيو.

وقال مولر، المتوج مع المنتخب الألماني الأول بلقب كأس العالم 2014، في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد اليوم الجمعة: "الأولمبياد لم يكن ضمن خططي.. أخبرت (مدرب منتخب تحت 21 عاماً) شتيفان كونتز بذلك منذ فترة".

لكن لاعب بروسيا دورتموند ماتس هوملز وماكس كروس لاعب يونيون برلين، اللذين يبلغان من العمر 32 عاماً، جاءا ضمن القائمة وهو ما يعني أن لديهما فرصة في المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

وتوج هوملز ومولر مع المنتخب الألماني الأول بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، وقد استبعدا معاً من المنتخب في بداية عام 2019 بقرار من المدير الفني يواكيم لوف.

ويمكن لكل منتخب أولمبي أن يضم ثلاثة لاعبين فوق السن، من مواليد قبل عام 1997، للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الألماني قد توج بالميدالية الفضية لكرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقد شارك حينها المهاجم نيلز بيترسن (فرايبورغ) والتوأمان سفن ولارس بيندر (باير ليفركوزن) كلاعبين فوق السن بالمنتخب الأولمبي.