أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، الت تقام بعد قليل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز. ويبدأ هيثم شعبان المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - أحمد محسن. خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد ابراهيم - وينفول كوبينا. خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صالح جمعة - ميدو جابر - وليد عبد المنعم - محمود شكري - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد أمين أوفة - محمد مسعد - محمود صقر. كما تم استبعاد شريف دابو وكوامي بونسو للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شادى حسين وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الجونة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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