كأس السوبر السعودي.. مدرب النصر يدرس الدفع بـ أمرابط في خط الهجوم أمام الهلال

كشفت صحفي عن مفاجأة الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لفريق النصر، لمباراة الهلال، المقرر إقامتها غدا السبت.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لفريق النصر استعان بالمغربي نور الدين أمرابط لاعب الوسط في خط الهجوم، خلال تدريبات أمس الخميس.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب الكرواتي يعتزم الاعتماد على نور الدين أمرابط في قيادة خط الهجوم أمام الهلال، على أن يحفتظ بـ عبدالرزاق حمد الله كأبرز الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، نظرا لعدم جاهزيته بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هورفات ركز أيضا خلال التدريبات على سامي النجعي في إشارة إلى أنه سيكون بدلا من الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، الذي لم يحسم موقفه حتى الآن، بسبب مشاركته في التدريبات.

وتابعت الصحيفة ، أن هورفات ركز أيضا على عبد العزيز علاوي خلال التدريبات، حيث من من المتوقع أن عبد الرحمن العبيد المصاب.