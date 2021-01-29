تشكيل الجونة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز . وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمي : اسلام طارق الدفاع : جوزيف جوناثان - مصطفي الصفتي - محمد نجيب - محمد يكن الوسط : نور السيد - اسلام رشدي - سارج اكا -عمورى الهجوم : احمد حمدي - كريم الطيب ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من احمد عادل - محمد رجب - احمد عامر - عمرو بركات - اسلام عبدالنعيم - ناصر ناصر - ادريس مبومبو - عمرو سعداوي - عربي بدر

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