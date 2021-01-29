رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال اليد: المنتخبات المشاركة أحاطت مصر بمظاهرة حب

أكد ممدوح الشيشتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، أن البعثات والمنتخبات المشاركة في البطولة وجهت "مظاهرة حب لمصر " من خلال رسائلهم للجنة المنظمة والموظفين بالفنادق التي يقيمون بها.



وقال الشيشتاوي ،في تصريحات له اليوم /الجمعة/، "المنتخبات كانت تطلب زيارة الأهرامات الذي كان حلما بالنسبة لهم، حتى أن بعض أفراد البعثات أخذوا بعض الرمال خلال تواجدهم بمنطقة الأهرامات للذكرى ولإدراكهم لعظمة المكان التاريخي الذي يتواجدون به ".



وأضاف أن "جميع البعثات المشاركة تدرك جيدا الحضارة المصرية وعظمتها لذلك بعضهم يطلب زيارة الأهرامات أكثر من مرة " ، مؤكدا أن وجود كل هؤلاء الأجانب في مصر والتقاط الصور التذكارية ومشاركة متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الصور أكبر دعاية لمصر ولأمنها.

وأشار إلى أن بعض المسئولين من الاتحاد الدولي لكرة اليد سيصلون القاهرة ابتداء من اليوم لحضور الأدوار النهائية لـ مصر 2021.



جدير بالذكر أن مباراتي الدور نصف النهائي ستقامان اليوم، حيث سيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب السويد، بينما سيلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب الدنمارك.