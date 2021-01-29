وقال الشيشتاوي ،في تصريحات له اليوم /الجمعة/، "المنتخبات كانت تطلب زيارة الأهرامات الذي كان حلما بالنسبة لهم، حتى أن بعض أفراد البعثات أخذوا بعض الرمال خلال تواجدهم بمنطقة الأهرامات للذكرى ولإدراكهم لعظمة المكان التاريخي الذي يتواجدون به ".
وأضاف أن "جميع البعثات المشاركة تدرك جيدا الحضارة المصرية وعظمتها لذلك بعضهم يطلب زيارة الأهرامات أكثر من مرة " ، مؤكدا أن وجود كل هؤلاء الأجانب في مصر والتقاط الصور التذكارية ومشاركة متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الصور أكبر دعاية لمصر ولأمنها.
وأشار إلى أن بعض المسئولين من الاتحاد الدولي لكرة اليد سيصلون القاهرة ابتداء من اليوم لحضور الأدوار النهائية لـ مصر 2021.
جدير بالذكر أن مباراتي الدور نصف النهائي ستقامان اليوم، حيث سيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب السويد، بينما سيلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب الدنمارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال اليد: المنتخبات المشاركة أحاطت مصر بمظاهرة حب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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