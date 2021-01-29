كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

أكد تقرير صحفي، أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، استبعد ثنائي الفريق علي البليهي ومتعب المفرج، من مباراة النصر، المقرر لها غدا السبت، في كأس السوبر السعودي.
وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن فريق لوشيسكو استبعد الثنائي على البليهي ومتعب المفرج من حساباته أمام النصر، بسبب عدم جاهزية الأول، وتجدد إصابة الثاني في الفخذ.
وأضافت الصحيفة السعودية، أن علي البليهي واصل أمس الخميس، برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة، بينما لم يشارك متعب الفرج في المران.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رازفان لوشيسكو يعتزم الاستعانة بـ محمد الجحفلي في مركز قلب الدفاع أمم النصر، بجوار الكوري جانج هيون.
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