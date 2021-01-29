نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق يوفنتوس، مع نظيره سامبدوريا، يوم غدا السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقد حقق يوفنتوس الفوز في الجولة الماضية على حساب بولونيا، بنتيجة هدفين دون رد، وأيضا صعد لدور النصف نهائي من كأس إيطاليا بعد هزيمة سبال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

وبحتل يوفنتوس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

وستقام المباراة بين يوفنتوس وسامبدوريا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.