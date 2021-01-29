نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة 29 يناير، حيث سيلتقي فريق هويسكا مع نظيره بلد الوليد على ملعب الأخير.

ويحتل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وأقل مباراة من الفريق الملكي أيضا.

وتأتي قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي :-

1- لويس سواريز 12 هدف.

2- يوسف النصيري 12 هدف.

3- ليونيل ميسي 11 هدف.

4- جيرارد مورينو 10 أهداف.

5- كريم بنزيما 10 أهداف.