نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم باسم مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد مهدى مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، عن حقيقة تلقي النادي العسكري، عروضا رسمية من جانب نادي الزمالك خلال الفترة، الأخيرة من أجل التعاقد مع باسم مرسي.

وأوضح مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن إدارة النادي ترغب في استمرار باسم مرسي، في الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل احتياج الفريق للاعب، نظرًا لموقف النادي الصعب في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد أنه قام بعقد جلسة مع باسم مرسى وطالبه بالتركيز وعدم التفكير في الرحيل في ظل الشائعات الكثيرة التي تتردد من وقت لآخر حول رغبة الزمالك في ضم اللاعب.

جدير بالذكر أن جايمي باتشيكو كان طلب التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، لتعويض رحيل مصطفى محمد.