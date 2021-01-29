نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليفربول فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف. وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف. 2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف. 3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف. 4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف. 5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف. 6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف. 7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف 8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 9 أهداف. 9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف. 10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.