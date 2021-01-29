نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في الرابعة عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.