نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام مورينو يحقق أسوأ تسجيل في تاريخه لإدارة فريقه بالخسارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توتنهام تسببت الهزيمة التي حصلت مع الفريق في مباراته الأخيرة والتي كانت أمام الفريق العريق الانجليزي ليفربول والتي كانت أحداث المباراة التي جمعت ما بين الفريقين علي الأرض للملعب الأوروبي السبيرز والتي أنتهت النتيجة للمباراة بينهما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أطال المنافسات التي تخص الدوري الانجليزي وهذا الرقم يعتبر الرقم السلبي للمدير الخاص بالفريق جوزيه مورينو الذي يقوم بمهام إدارة فريق توتنهام في الوقت الحالي وفي مشواره الخاص الدوري الانجليزي .

توتنهام والتصريحات الصحفية المنتشرة عن جوزيه مورينو المدير الخاص بالفريق :-

تحدثت الصحف والوسائل الإعلامية عن ما حدث في المباراة الأخيرة عن المدير الخاص بالفريق جوزيه مورينو وهذا كان اللقاء السادس الخاص بالفريق وأحداث المباراة التي كانت علي أرضه في مباريات الدوري الانجليزي وهذا اللقاء السادس منذ أن تولي مسئوليته في أدارة الفريق ومسئولية السبيرز وهو الرقم الذي تحدثوا عنه وقالوا بأنه الرقم الذي يفوق أي سجل للمدير مع الفرق التي قام بإدارتها سابقاً وهذا ما جاء من تصريحات خاصة من شبكة “أوبتا” الخاصة بإحصائيات المباريات والإحصائيات الخاصة بها .

أحداث المباراة التي تمت مؤخراً وما دار بها من أحداث انتهت بالخسارة :-

تم التسديد من فريق توتنهام بثلاثية من الأهداف وذلك طوال الفترة الخاصة بالمباراة في الشوطين والتسديد كان في مرمي فريق ليفربول ويعتبر هذا هو أقل عدد من الأهداف من إحصائية الستة الكبار وذلك ما جاء من تصريحات خاصة عن أحداث المباراة التي أقيمت مؤخراً وفقاً للتصريحات الخاصة بشبكة “سكواكا” .

التصريحات الخاصة من مدير الفريق جوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام :-

تحدث عن فريقه بأنه لم يخسر أمام فريق تشيلسي في المباراة التي كانت ما بينهما مؤخراً غير خمسة مباريات فقط وفريق مانشستر يونايتد الذي خسر أيضاً معهم أربعة مباريات وفريق ريال مدريد العريق الذي خسر أمامه ثلاث مباريات في أطار الدوري الانجليزي وفيما غير ذلك فأنه لم يخسر مع فريق بورتو غير مباراة واحدة فقط من أجمالي المباريات بينهما .

توتنهام وما هو مثار في الأمر الخاص بهم من ناحية أن ليفربول قد حصل علي النجاح في الهزيمة من الفريق الخصم بعدد مرتين في هذا الموسم من الدوري الانجليزي أي ما يعادل ذلك نصف العدد الخاص بالهزائم التي تمت للفريق في أطار الدوري الانجليزي لهذا الموسم .