مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للأساسيين استعدادا لغزل المحلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الذين شاركوا بلقاء أمس أمام مصر المقاصة، تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه بيدرو مدرب الأحمال.
عقب ذلك توجه اللاعبون إلى جيمانيزوم النادي لأداء تدريبات استشفاء لمعالجة الإرهاق.
ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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