لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أجايي

أحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، عقب المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش.
وحرص لاعبو الأهلي على إحضار «تورتة»؛ للاحتفال بعيد ميلاد أجايي قبل سفر الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4إلى 11 فبراير المقبل.
ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أجايي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.