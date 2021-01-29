برشلونة يواجه غرناطة.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت منذ قليل، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد، عن مواجهة برشلونة نظيره غرناطة. وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا كالتالي: برشلونة - غرناطة ريال بيتيس - أتلتيك بلباو ليفانتي - فياريال ألميريا - إشبيلية. يذكر أن مباريات كأس ملك إسبانيا تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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