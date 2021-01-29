جمل تكتيكية خاصة في مران الزمالك اليوم قبل مواجهة غزل المحلة

قامت مجموعة من لا عبى الزمالك الذين شاركوا بمران اليوم، وهم البدلاء والمستبعدون من مباراة الأمس أمام مصر المقاصة بأداء حصة فنية، تم التركيز خلالها على بعض الجمل التكتيكية الخاصة.
وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام في حضور باتشيكو على توجيه بعض التعليمات، وتصحيح بعض الأمور الفنية الخاصة.
أعقب ذلك تقسيمة قوية في جزء صغير لهذه المجموعة، حيث ظهروا بشكل قوي وأظهروا استعدادا كاملا للفترة المقبلة، وتلقوا إشادة قوية من جميع أفراد الجهاز الفني على هذا المستوى والجاهزية.
ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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