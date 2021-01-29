بعد تعافيه من كورونا.. محمد أشرف روقا ينتظم في مران الزمالك

شارك محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في تدريبات الزمالك اليوم، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وأدى روقا برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصا على هامش المران اليوم وضعه له الجهاز الفني. وقام اللاعب بالجري حول الملعب، كما قام ببعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب وبجمانيزيوم النادي. ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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