بعد بادجي.. أنقرة جوجو يعلن تعاقده مع جيرالدو

أعلن نادي أنقرة جوجو التركي تعاقده مع الانجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي السابق، حتى صيف 2023.

وذكر نادي أنقرة جوجو في بيان رسمي، أنه جيرالدو وقع على عقود انضمامه إلى النادي لمدة عام ونصف.

ووقع جيرالدو لأنقرة جوجو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب الانجولي تعاقد مؤخرا مع النادي الأهلي.\

يذكر أن أنقرة جوجو التركي، أعلن الأسبوع الماضي، تعاقده مع أليو بادجي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشوية الحالية.