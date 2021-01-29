بعد بادجي.. أنقرة جوجو يعلن تعاقده مع جيرالدو

وذكر نادي أنقرة جوجو في بيان رسمي، أنه جيرالدو وقع على عقود انضمامه إلى النادي لمدة عام ونصف.
ووقع جيرالدو لأنقرة جوجو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب الانجولي تعاقد مؤخرا مع النادي الأهلي.\
يذكر أن أنقرة جوجو التركي، أعلن الأسبوع الماضي، تعاقده مع أليو بادجي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشوية الحالية.
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