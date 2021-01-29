تدريبات الزمالك.. برنامج تأهيلي خاص للبدلاء والمستبعدين

قرر بيدرو مدرب الأحمال بالزمالك وضع برنامج تأهيلي وبدني خاص لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الأمس أمام مصر المقاصة. وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية القوية تحت إشراف باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام. وقام اللاعبون بالركض حول الملعب، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وبعض الإطالات، وتدريبات الرشاقة والمرونة. ويسعى الجهاز الفني للزمالك بشكل دائم على أن يكون الجميع على مستوي واحد من الجاهزية البدنية والفنية. ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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