نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطالب الزمالك بضم مدافع زعيم الثغر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من جهاز الكروي ضرورة الظفر بخدمات محمد رزق مدافع فريق الإتحاد السكندرى خلال سوق الميركاتو الشتوي الجاري.

ويظن باتشيكو أن محمد رزق من أفضل المدافعين فى بطولة الدورى المصري الممتاز، خلال الفترة الماضية وطلب من إدارة القلعة البيضاء ضرورة حسم الصفقة.

ويفضل باتشيكو التعاقد مع محمد رزق عن ضم أسامة جلال من صفوف فريق إنبى ، فى إطار رغبته فى ضم مساك جديد بجانب محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالسلام.

وهناك مفاوضات قائمة بين الزمالك واللاعب، ويبحث مجلس الزمالك تقديم عرض رسمى إلى محمد مصيلحى رئيس الاتحاد لبحث إمكانية حسم الصفقة.