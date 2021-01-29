نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات نارية والتي وضعت برشلونة في مواجهة غرناطة.

وأجريت القرعة اليوم الجمعة لنسخة موسم (2020-2021)من كأس ملك أسبانيا.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو

غرناطة ضد برشلونة

ليفانتي ضد فياريال

ألميريا ضد إشبيلية

ويذكر أن ستلعب مباريات كأس ملك أسبانيا في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، في أيام 2، و3، و4.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على رايو فاليكانو، في مباراة شهدت تقدم لرايو بهدف نظيف، وبعدها عاد البارسا بالنتيجة ليسجل هدفين مقابل هدف وحيد.