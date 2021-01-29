الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر داخل النادي الأهلي كواليس تراجع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم بالأندية.
وكان الأهلي قد قرر في وقت سابق اصطحاب وليد سليمان رغم الإصابة مع بعثة الفريق كنوع من التكريم ورغم ترحيب اللاعب في البداية لكنه كان يدرس بقوة عدم السفر مع البعثة بسبب عدم قيده في القائمة التي ستشارك في المونديال.
وكشف المصدر عن قيام وليد سليمان باستشارة لأحد الأطباء خارج النادي هي من أشعلت غضب اللاعب بعدما أكد له الطبيب جاهزيته لخوض المباريات ولحاقه بمواجهة الدحيل الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية.
وأشار المصدر إلى أن وليد سليمان كان غاضبا من استبعاده رغم جاهزيته وفقاً لما أخبره أحد الأطباء خارج النادي وكان يفكر في عدم السفر قبل أن يعود للموافقة على مرافقة البعثة من جديد تحسبا لحدوث أي ظروف قد تسمح له بالتواجد في القائمة والمشاركة في المباريات.
وأضاف المصدر بأن اللاعب أجرى أشعة جديدة أثبتت تحسن حالته لكن طبيب الأهلي أكد له صعوبة لحاقه بالمباريات وأن مشاركته في المواجهة الثانية احتمال ضعيف وغير مؤكد.
الجدير بالذكر أن الأهلي يحق له استبدال أحد لاعبيه المقيدين في قائمة ال23 لاعبا والاستعانة بغير المقيدين في حالة الظروف القهرية وفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية.