نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر داخل النادي الأهلي كواليس تراجع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم بالأندية.

وكان الأهلي قد قرر في وقت سابق اصطحاب وليد سليمان رغم الإصابة مع بعثة الفريق كنوع من التكريم ورغم ترحيب اللاعب في البداية لكنه كان يدرس بقوة عدم السفر مع البعثة بسبب عدم قيده في القائمة التي ستشارك في المونديال.

وكشف المصدر عن قيام وليد سليمان باستشارة لأحد الأطباء خارج النادي هي من أشعلت غضب اللاعب بعدما أكد له الطبيب جاهزيته لخوض المباريات ولحاقه بمواجهة الدحيل الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية.

وأشار المصدر إلى أن وليد سليمان كان غاضبا من استبعاده رغم جاهزيته وفقاً لما أخبره أحد الأطباء خارج النادي وكان يفكر في عدم السفر قبل أن يعود للموافقة على مرافقة البعثة من جديد تحسبا لحدوث أي ظروف قد تسمح له بالتواجد في القائمة والمشاركة في المباريات.

وأضاف المصدر بأن اللاعب أجرى أشعة جديدة أثبتت تحسن حالته لكن طبيب الأهلي أكد له صعوبة لحاقه بالمباريات وأن مشاركته في المواجهة الثانية احتمال ضعيف وغير مؤكد.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحق له استبدال أحد لاعبيه المقيدين في قائمة ال23 لاعبا والاستعانة بغير المقيدين في حالة الظروف القهرية وفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية.