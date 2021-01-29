الزمالك يقترب من استعادة هدافه السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في استعادة هداف الفريق السابق باسم مرسي، ولاعب الإنتاج الحربي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك ليحل بديلا لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد، الذي رحل عن صفوف الفريق، من أجل حلم الاحتراف الخارجي، الذي يطارد اللاعب في أحلامه منذ فترة.

وكان الزمالك أعلن أمس الخميس، عن رحيل مصطفى محمد إلى جلاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة، ضمن انتقالات يناير الجاري.

وبات باسم مرسي قريب للغاية من الانتقال إلى صفوف الزمالك، وسط الرغبة الملحة في تواجده خاصة بعدما استعاد رونقه.