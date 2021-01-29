نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ولخويا القادمة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة في كأس العالم للأندية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي ولخويا القادمة في كاس العالم للأندية 2021 ، نتعرف سوياً محبي وعشاق كرة القدم على موعد مباراة الأهلي القادمة في كاس العالم للأندية 2021 حيث يلتقي المارد الأحمر ولخويا القطري في افتتاح مباريات كاس العالم للأندية في قطر النسخة الجديدة بعدما تأهل الفريقين لمنافسات البطولة الكبيرة والتي يُشارك خلالها عدد من الأندية العربية والأوروبية والآسيوية، ونعلم جيداً أن جميع متابعي ومحبي النادي الأحمر يودون معرفة موعد مباراة الأهلي ولخويا القادمة في كاس العالم للأندية 2021، والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في كاس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كاس العالم للأندية 2021

موعد مباراة الأهلي ولخويا القادمة في كاس العالم للأندية 2021 ، أسفرت قرعة بطولة كاس العالم للأندية لصدام بين المارد الأحمر وفريق الدحيل القطري في أولى منافسات البطولة الكبيرة اللقاء الافتتاحي الكبير الذي سيكون محض اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي والعالم.

وفي نفس السياق فقد تأهل المارد الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية بعدما حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك المصري في لقاء انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، كما يُشارك النادي الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ولخويا القادمة

ينتظر جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي وبالتحديد متابعي النادي الأهلي انطلاق منافسات كاس العالم للأندية كما يبحث البعض عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ولخويا في كاس العالم للأندية 2021 على النايل سات وعربسات وهوت بيرد، وتذيع مباريات كأس العالم للأندية 2021 أربعة قنوات مفتوحة على رأسها قناة الكأس الرياضية القطرية، وإليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالك للأندية 2021

تردد قناة الكأس الرياضية نايل سات: تردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 تردد قناة تي في سبورت البولندي هوت بيرد: تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة ميديا يست الإيطالية هوت بيرد: تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة بي إن تي البلغارية هيلاس سات: تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900

موعد مباراة الأهلي ولخويا القادمة

موعد مباراة الأهلي ولخويا القادمة في كاس العالم للأندية 2021 ، تنطلق منافسات البطولة الكبيرة في الرابع من شهر فبراير المُقبل وتستمر منافسات البطولة حتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، وستُقام مباراة الأهلي والدحيل القطري في اليوم الأول من البطولة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية، وإليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في كاس العالم للأندية 2021.