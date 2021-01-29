فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل كأس العالم للأندية

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصور الخاصة بالزي الموحد «البدل الرسمية» التي تسافر بها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
وحرص موقع الاتحاد الدولي على إعادة تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأهلي الناطق باللغتين الإنجليزية والفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة؛ للتأكيد على جاهزية الفريق للسفر والمشاركة في مونديال الأندية.
وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا»: «الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم».
وتغادر بعثة الأهلي اليوم القاهرة متجهة إلى الدوحة؛ استعدادا للمواجهة الأولى في البطولة أمام الدحيل التي تقام يوم 4 فبراير المقبل.
وخاض الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل ساعات من السفر، واشتمل على جانب فني وخططي.
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