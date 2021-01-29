بهدف +90 .. أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا للفوز على الجونة

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز علي منافسه الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.
تقدم فريق الجونة بهدف في الدقيقة 36 عن طريق أحمد حمدي وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 67 من عمر اللقاء وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 90.
وبدأ هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد ابراهيم - وينفول كوبينا.
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من:
صالح جمعة - ميدو جابر - وليد عبد المنعم - محمود شكري - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد أمين أوفة - محمد مسعد - محمود صقر.
كما تم استبعاد شريف دابو وكوامي بونسو للإصابة بشد في العضلة الأمامية.
علي جانب اخر اعلن رضا شحاته تشكيل فريق الجونة كالتالي :
حراسة المرمي : اسلام طارق
الدفاع : جوزيف جوناثان - مصطفي الصفتي - محمد نجيب - محمد يكن
الوسط : نور السيد - اسلام رشدي - سارج اكا -عمورى
الهجوم : احمد حمدي - كريم الطيب
وجلس علي مقاعد البدلاء كلا من
احمد عادل - محمد رجب - احمد عامر - عمرو بركات - اسلام عبدالنعيم - ناصر ناصر - ادريس مبومبو - عمرو سعداوي - عربي بدر
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