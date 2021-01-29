عبر الفيسبوك.. لاعب طلائع الجيش يكشف موقفه من الانتقال للإسماعيلي

كشف أحمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن موقفه من الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر "هاني" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا :-

"مكنتش ناوى ولا حابب اتكلم بس كتر الاسئله والمكالمات والرسايل تخلينى اوضح للناس ان فعلًا كان فى كلام رسمى وتواصل مع النادى الإسماعيلى والمهندس أحمد عثمان وكل حاجة اتعملت سواء عن طريقى أو عن طريق النادى الإسماعيلى.

واستكمل خلال منشوره على الفيسبوك: "أنا مكنتش عارف هاجى إعارة او بيع او عقد بكام ومتكلمتش فى اى تفاصيل ولا فكرت اتكلم بس مش حابب اقول كواليس علشان محدش يفتكر انى بستعطف الجمهور ، بس فى عقد بينى وبين نادى طلائع الجيش الكيان والمؤسسه المحترمه وكان قرارهم انى ابقي موجود معاهم الفتره دى وبحترم قرارهم طبعًا بالتمسك بيا اكيد مش عارف اوصف كمية الدعم اللى لقيتها من بلدى وجمهور نادينا العظيم بإذن الله فتره وتعدى ونرجع لمكانتنا الطبيعيه تانى " ، "الخيره دائمًا فيما اختاره الله".