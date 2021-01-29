إصابة رئيس نادي الزمالك السابق وعائلته بفيروس كورونا

اعلن رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق اصابته هو واسرة نجله بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده بدولة إسبانيا.
وكتب ممدوح عباس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".
وتابع ممدوح عباس : أعامل كطفل صغير في قضية عدم الاختلاط والعزل، و بعد هذا يتبادلون الاتهامات عمن السبب في تخليق ونشر الفيروس وبدأت قضية التسييس تطفو على السطح فأصبحنا بين شقى الرحى، السياسة والكذب فهم قرينان".
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