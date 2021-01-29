نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كاس العالم للأندية 2021 ، نعلم أن الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي يودون الاطلاع على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل على نايل سات عربسات هوت بيرد في كاس العالم للأندية 2021، وهو الأمر الأكثر أهمية خلال هذه الفترة وذلك ضمن ترتيبات وتجهيزات الجماهير وخاصة ممن لا يملكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل القطري بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كاس العالم للأندية 2021 ، يبدأ الأهلي مشواره في مباريات كاس العالم للأندية عندما يُقابل فريق الدحيل القطري في واحدة من أهم المباريات والتي ستكون افتتاحية لمنافسات البطولة الأهم والأكثر متابعة خلال الفترة المُقبلة يوم الرابع من فبراير المُقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويُشارك الأهلي في منافسات بطولة كاس العالم للاندية 2021 للمرة السادسة في تاريخه، علماً أن المارد الأحمر قد تأهل لبطولة كاس العالم للأندية 2021 على حساب الفارس الأبيض نادي الزمالك في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، وتتويج النادي الأهلي بلقب البطولة الأفريقية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تنطلق مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق مباراة الأهلي ولخويا القطري القادمة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ولخويا في كاس العالم للأندية 2021 نايل سات هوت بيرد، هي أربعة قنوات تليفزيونية تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وعلى رأسها قناة الكأس الرياضية القطرية التي سنتعرف على ترددها في الجدول الموضح أدناه.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية 2012

تردد قناة تي في سبورت البولندي هوت بيرد: تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة ميديا يست الإيطالية هوت بيرد: تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة بي إن تي البلغارية هيلاس سات: تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 2021

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 2021

نايل سات: تردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ولخويا في كاس العالم للأندية 2021 نايل سات هوت بيرد، تردد قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وسنتابع معكم أول بأول نتيجة المباراة وقت انطلاقها وذلك عبر تقارير متتالية.