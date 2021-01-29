نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر القادمة || الثالثة للزعيم أم الثانية للعالمي في قمة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الملك فهد الدولي موعد مباراة السوبر السعودي بين كبيري فرق المملكة، الزعيم الهلالي والعالمي النصر تنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى، غداً السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويرجع تاريخ السوبر السعودي إلى عام 1979 وكانت البطولة غير رسمية،حيث كانت أول مباراة جمعت الهلال والأهلي وانتهت بفوز الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكانت أول بطولة رسمية في السوبر السعودي بعد اعتماد البطولة بصورة رسمية عام 2013 وتوج بها نادي الفتح السعودي.

موعد مباراة السوبر السعودي 2021

ألتقى الفريقين في بطولة السوبر السعودي من قبل عام 2015 وفاز الزعيم الهلالي بالبطولة بهدف دون مقابل، ويأمل النصر في الفوز والثأر من هزيمته وفاز الهلال من قبل ببطولة السوبر في مناسبتين عام 2015 وتوج بها على حساب النصر، وعام 2018 وتوج بها على حساب الاتحاد، بينما النصر حصل على اللقب مرة واحدة كانت عام 2019 على حساب فريق التعاون السعودي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 وهذا ثاني نهائي للعالمي.

حكم مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة التحكيم في السوبر السعودي، إلي الحكم الدولي الإيطالي “دانييلي أورساتو” صاحب أل 46 عام، وسبق للحكم الإيطالي إدارة مباراة الهلال ضد الشباب موسم 2018/2019 والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-2، بعد أن احتسب الحكم الإيطالي ركلة جزاء للهلال في الوقت الضائع من زمن المباراة لصالح الهلال وسجل منها جوميز هدف الفوز باللقب، ويعتبر الحكم الإيطالي من أفضل حكام أوروبا حيث أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

معلقين مباراة الهلال والنصر في السوبر السعودي

أسندت قنوات الرياضية السعودية مهمة التعليق على نهائي السوبر السعودي، للمعلقين المتميزين فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى، والمعلق حماد العنزي على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة السوبر السعودي 2020

من المعروف أن مباراة السوبر السعودي يقام كل عام بين بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبطل كأس الملك، وكان الهلال قد حصل على البطولتين العام الماضي، ويلعب النصر بصفته وصيف الدوري ووصيف بطولة كأس الملك العام الماضي أيضاً.