أبوجريشة والعمدة يؤازران الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز غدًا

يتواجد علي أبوجريشة وعماد سليمان، لاعبا الاسماعيلي السابقان وأعضاء اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، برفقة النائب أحمد عثمان، شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، في مران الإسماعيلي المقام حاليا على الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية، إستعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في المباراة المقرر لها غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

كما تواجد حسين علي موسى، الحكم الدولي السابق، وغيرهم من النجوم وأبناء محافظة الإسماعيلية ، لمؤازرة الفريق الاسمعلاوي قبل المباراة المهمة والمرتقبة غدًا.