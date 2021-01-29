قبل مونديال الأندية.. إصابة لاعبين في بايرن ميونخ بفيروس كورونا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إصابة لاعبي الفريق، ليون جروتسكا، والإسباني خافي مارتينيز بفيروس كورونا.

وأكد فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام هوفينهايم في الدوري الألماني، أن جروتسكا ومارتينيز أُصيبا بفيروس كورونا ويخضعان للعزل الصحي، ولن يكونان متاحان للفريق الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة " كيكر" الألمانية، فأنه من المتوقع أن يغيب الثنائي عن بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية بقطر.

ويلاقي بايرن ميونخ، غدًا السبت، نظيره هوفينهايم، في الدوري الألماني " بوندسليجا".

ويستعد نادي بايرن ميونخ لمواجهة الفائز من مباراة فريقي الأهلي والدحيل القطري، في نصف نهائي مونديال الأندية.