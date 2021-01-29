نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحتل يوسف إبراهيم أوباما نجم فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف.
وتلعب اليوم الجمعة 29 يناير أخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:
1- يوسف أوباما 5 أهداف.
2- أحمد سمير 5 أهداف.
3- محمود كهربا 4 أهداف.
4- حسام حسن 4 أهداف.
5- محمد شريف 4 أهداف.
6- جون أوكوبي إيوكا 4 أهداف.
7- رمضان صبحي 4 أهداف.
8- عمرو جمال 4 أهداف.
9- أشرف بن شرقي 3 أهداف.
10- عمر كمال 3 أهداف.