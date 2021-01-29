وتلعب اليوم الجمعة 29 يناير أخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية