بعثة الأهلي تطير إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تطير إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
غادرت مطار القاهرة منذ قلبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة متوجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.
ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.
ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.