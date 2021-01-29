نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تطير إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادرت مطار القاهرة منذ قلبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة متوجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.