نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم صيامه عن التهديف.. صلاح يحافظ على صدارة هدافي البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نجم ليفربول محمد صلاح على صدارته لترتيب هدافي الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم غيابه عن التهديف في الجولة 20 من المسابقة.

وأحرز صلاح هدفًا في مباراة ليفربول وتوتنهام، التي انتهت بفوز الريدز (3-1) لكن تم إلغائه، ليتوقف رصيد أهدافه عند 13 هدفًا حتى الآن، ورفع ساديو ماني مهاجم ليفربول رصيده إلى سبعة أهداف، حيث أحرز هدفًا في شباك توتنهام.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 20

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 10 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 8 أهداف.

واتكنس، أستون فيلا، 8 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 8 أهداف.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 7 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 7 أهداف.