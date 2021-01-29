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بنى سويف يضم مدافع طهطا فى صفقة انتقال حر

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم، مع اللاعب أحمد ماهر مدافع نادي طهطا فى صفقة انتقال حر ، وجاء ضم اللاعب بناء على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .


ويعد اللاعب احمد ماهر عبدالكريم من مواليد 1994 وأحد ناشئين ناصر ملوي ولعب باندية المنيا والفكريه وسكر أبو قرقاص ثم ناصر الفكرية ثم الطيران لمدة 6 شهور وأبو تيج .


وشارك اللاعب بصفوف طهطا لمدة موسم ونصف طهطا بصفة أساسية واحرز ثلاث اهداف بصفوف الفريق .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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