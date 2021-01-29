مركز شباب قويسنا يفوز على ابشيش بثلاثية فى بالقسم الرابع

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مركز شباب قويسنا اليوم فوزا غاليا على مركز شباب أبشيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب مركز شباب قويسنا فى نهاية الدور الأول من دورى القسم الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز لقويسنا احمد اشرف ومحمود اشرف دقدق وحسام صلاح، بينما جاء هدف أبشيش من ضربة جزاء محمد السيد.

وجاء تشكيل مركز شباب قويسنا على النحو التالى ..



محمود عبد الصادق و مسعد صالح واحمد رضا و حسام صلاح وإيهاب محمد وعبد الرحمن محمد وحسام عواد ومحمود عبد العزيز واحمد أشرف واحمد صابر و ابراهيم سعيد.



وجاء تشكيل أبشيش على النحو التالى ..



احمد خالد وعبد الرحمن ريعو ومحمد السيد وحسين يوسف وأحمد لطفى ومحمد صبحى ومحمود عزوز ومحمد سامى وعادل غنيم واحمد محمد ومحمد خالد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مركز شباب قويسنا الى ١٠ نقاط فى المركز الثانى بينما توقف رصيد مركز شباب أبشيش عند ثلاثة نقاط فى المركز الخامس.



وادار اللقاء بهاء عطا وعاونه معاذ محى والسيد سليمة، وجمال ابو الغار مراقب المسابقات.