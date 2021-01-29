نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الأهلي يكشف عن تفاصيل مشاركة الفريق في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي والمنسق العام لبعثة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق في قطر يوم الخميس القادم، عن تفاصيل مشاركة النادي الأحمر في المونديال.

ويستهل الأهلي، الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه بكأس العالم للأندية كأكثر فريق عربي وأفريقي يلعب في المسابقة، مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل، الذي توج بلقب دوري نجوم قطر في الموسم الماضي، وذلك في الدور الثاني للمونديال.

وحجز الأهلي مقعده في مونديال الأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي للمرة التاسعة في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعدما تغلب 2 / 1 على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة القارية باستاد القاهرة.

وعمل خالد مرتجي منسقا عاما لبعثة الاهلي بمونديال الأندية في أكثر من نسخة ، وكان رئيسا للبعثة الحمراء التي شاركت في آخر ظهور للفريق بالبطولة عام 2013 بالمغرب، كما يمتلك خبرات دولية كبيرة كونه عضوا بلجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

قال خالد مرتجي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأهلي سيغادر اليوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة عبر طائرة خاصة ببعثة بترأسها محمود الخطيب رئيس النادي.

أضاف أن البعثة تضم محمد مرجان مدير النادي، والذي سيشغل المنسق الأمني، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومنسقا إعلاميا، ومحمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي.

أوضح مرتجي أن اللجنة المنظمة للبطولة منحت الأهلي موعدين للوصول أولهما الرابعة مساء اليوم بالتوقيت العالمي أو السادسة مساء، لضرورة وجود فارق زمني ساعتين بين وصول بعثات الفرق المشاركة بالمونديال، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي اختارت الوصول في السادسة مساء بالتوقيت العالمي.

أشار مرتجي: "خضعنا لمسحة طبية بالقاهرة قبل 48 ساعة للتأكد من خلو البعثة من فيروس كورونا وستكون هناك إجراءات طبية صارمة، حيث ستدخل البعثة في الفقاعة الطبية بمجرد الوصول".

وتابع "سنخضع لمسحة طبية في المطار ثم نتحرك للفندق الذي سيكون كل من بداخلة ضمن الفقاعة وغير مسموح لهم بالخروج".

كشف مرتجي "بعثة الأهلي الرسمية تتكون من 58 فردا بينهم 27 لاعبا بجانب الجهاز الفني والإداري. الأهلي مخصص له طابقين في فندق شيد حديثا قبل قرابة العام لن يغادره سوي للتدريبات أو المباريات فقط".

أكد المنسق العام لبعثة الأهلي في المونديال "المؤتمرات الصحفية ستكون (أون لاين) وبنظام تقنية (زووم)".

ألمح مرتجي إلى أن المجموعة التي ستدخل الفقاعة الطبية سيكون لها مكان منفصل في المباريات وبعيدا عن الحضور، مؤكدا أن اللجنة المنظمة خصصت حافلتين للأهلي لزيادة الإجراءات الاحترازية وتباعد اللاعبين وكذلك سيارتين لرئيس البعثة ومرافقيه والطاقم الإعلامي الرسمي الخاص بالنادي"

واصل مرتجي حديثه قائلا "كل فريق يشارك بالبطولة له ملعب للمران بمفرده وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أن المران الأخير قبل أي مباراة رسمية بالمونديال لن يكون علي الملعب الذي سيشهد تلك المواجهة".

أضاف مرتجي "الأهلي سيخوض مباراته الأولي أمام الدحيل بالزي الثالث وهو الكحلي طبقا لما وصلنا من اللجنة المنظمة، أما الحضور الجماهيري فسيكون بنسبة 30% من سعة الملاعب دون تقسيم بحيث تجلس جماهير الفرق المتنافسة سويا".

وفي نهاية حواره، كشف مرتجي أن الأهلي تلقى خطابا رسميا من فيفا بشان المكافآت المالية لكأس العالم للاندية، حيث أوضح أن الفريق المتوج باللقب سينال خمسة ملايين دولار بدلا من ستة ملايين دولار كما كانت من قبل، في حين يحصل صاحبي المركزين الخامس والسادس علي مليون دولار فقط بدلا من 5ر2 مليون دولار.

يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أعفته القرعة من اللعب في الدور الثاني للمونديال.