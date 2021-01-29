نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استقبال” تردد قناة الهلال السوداني hd الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أقوي المباريات الحصرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الهلال السوداني 2021، نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام أحدث تردد قناة الهلال السوداني 2021 Alhilal Sport لمتابعة أقوي المباريات الحصرية بجودة الاتش دي.
حيث تعتبر قناة Alhilal Sport أشهر القنوات الرياضية السودانية المتواجدة حاليا بالساحة، ويظل عليها البحث دوماً من قبل عشاق الساحرة المستديرة كونها تهتم بنقل مباريات فريق الهلال السوداني الذي يشجعه الآلاف من الجمهور السوداني وجميع أنحاء العالم والوطن العربي
تردد قناة الهلال السوداني 2021
أحدث تردد قناة الهلال السوداني 2021 باتت عليه عمليات البحث تتزايد مع بداية العام الجديد لمتابعة واستقبال اشارة تردد قناة الهلال السوداني.
بجانب العديد من المميزات التي تقدمها قناة Alhilal Sport من حيث جودة الصورة ونقاء الصوت وجودة الاشارة التي تعمل على مدار 24 بدون انقطاع أو تشويش، تقدم قناة الهلال السوداني أفضل مجموعة من البرامج والاستوديوهات الرياضية يقدمهاأشهر المعلقين المحترفين.
تـردد قنـاة الهلال السوداني 2021 على القمر الصناعي نايل سات
ويمكن التقاط تردد قناة الهلال السوداني الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات بجودة : SD عبر التردد : 12207 والاستقطاب : عمودي ومعدل الترميز : 27500 ومعامل التصحيح للخطأ : 3/4.
تردد قناة الهلال السوداني hd
او عن طريق التردد الثاني لقناة الهلال السوداني ايضا بجودة SD من خلال استقبال التردد : 12668 ومعدل ترميز : 27500 ومعامل التصحيح للخطأ : 5/والاستقطاب : عمودي.
أهم برامج قناة الهلال السوداني 2021
ومن أقوي واهم البرامج التي تبث على قناة الهلال السوداني هي:
- برنامج نبني مجدك يا بلدي.
- برنامج هناك عرض في المساء.
- برنامج صافرة الإمبراطور.
- برنامج مشروع منتدى الإيمان.
- برنامج شاشة الحركة.
- برنامج حنان تشارك في برنامج ورشة الأرض.
- برنامج خطة الروح الرياضية.
- برنامج بلو ويف.
- البرامج الطبية والرياضية.
- برنامج الدرج السري.
- برنامج حواري للشباب.
- برنامج مشروع عالم كرة القدم.
- برنامج مشروع جو 18.
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