بايرن ميونخ يعلن إصابة نجميه بكورونا

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجميه بكوروناأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة ثنائي الفريق ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن صحة الثنائي المصاب بالفيروس جيدة ويخضعان للحجر الصحي في منزليهما.

وأكد النادي البافاري أن اللاعبان سيغيبان عن مرافقة زملائهما عند مواجهة الضيف هوفنهايم ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" يوم غد السبت.

وفي سياق آخر، ذكر البيان أن حارس البايرن الشاب ألكسندر نوبل سيغيب عن فريقه لمدة شهر بعد إصابته في أربطة الكاحل خلال التدريبات أمس الخميس.