برشلونة يواجه غرناطة في ربع نهائي كأس ملك اسبانيا

برشلونة يواجه غرناطة في ربع نهائي كأس ملك اسبانياأوقعت قرعة دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة برشلونة في مواجهة خارج أرضه مع غرناطة، فيما أوقعت إشبيلية في مواجهة خارجية مع ألميريا فريق الدرجة الثانية.

وكان برشلونة قد فاز على غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني 4-0 في وقت سابق من يناير الجاري.

كما حجز العملاق الكتالوني مكانه في دور الثمانية بكأس الملك بعد الفوز في وقت سابق من الأسبوع الجاري 2-1 على رايو فايكانو.

أما ألميريا الفريق الوحيد المتبقي في بطولة الكأس من الدرجة الثانية فحجز مكانه في الدور المقبل بعد الفوز على فريق الدرجة الأولى أوساسونا بركلات الترجيح وسيلتقي في ملعبه مع ضيفه اشبيلية وكله أمل في التأهل لقبل النهائي.

وسيلتقي أتلتيك بلباو المتوج بكأس السوبر الإسبانية ووصيف بطل الكأس في الموسم الماضي مع مضيفه ريال بيتيس بينما ستجمع آخر مباريات دور الثمانية بين ليفانتي وفياريال.

وستقام المباريات ما بين الثاني والرابع من فبراير المقبل وستحسم من جولة واحدة.