أصبحت بـ بيتى وسط عائلتى.. أول تعليق من أيمن حفني عقب عودته للزمالك

نشر أيمن حفني لاعب الزمالك صورة له بعد توقيعه على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري عبر حسابه على "انستجرام".
وكتب أيمن حفني قائلًا: "شكرًا لكل من ساعدنى على تحقيق امنيتى، أشكر قائد الفريق شيكابالا، كابتن عبد الحليم على، كابتن أشرف قاسم، إدارة النادى الموقرة، وقبل كل هذا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة، الآن أصبحت ببيتى وسط عائلتى الكبيرة، رسميًا أصبحت لاعبًا بنادى الزمالك".
ووقع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك السابق على عقود انضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري، بعدما وافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي على عودة اللاعب من جديد للفريق.
وكان أيمن حفني أصدر بيانا مؤخرا أعلن خلاله عن رغبته في العودة للنادي الأبيض وإنهاء مسيرته داخل الزمالك وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي منذ يومين لمناقشته في مسألة عودته وتم عرض الأمر على المدير الفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصبحت بـ بيتى وسط عائلتى.. أول تعليق من أيمن حفني عقب عودته للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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