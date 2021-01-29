هل يستكمل مصطفى محمد المسيرة؟ 5 فراعنة تألقوا في الدوري التركي

يستعد الأناكوندا مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، عبر بوابة نادي جالاتا سراي التركي.

وأعلن الزمالك أمس الخميس، إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

ومن المقرر أن يسافر مصطفى محمد إلى تركيا خلال الساعات المقبلة، لاتمام كافة تفاصيل انتقاله إلى جالاتا سراي، والانضمام إلى تدريبات الفريق.

ويحلم مصطفى محمد بالتألق مع جالاتا سراي، من أجل الانضمام إلى دوري ذات مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة مثل الدوري الإيطالي أو الإنجليزي أو الألماني أو الإسباني.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 5 محترفين مصريين تـألقوا في الدوري التركي:

1- أحمد حسن:

لعب العميد أحمد حسن في صفوف 4 أندية تركية وهم كوجالي سبورن ( 1998 - 2000) ودينزلي سبور ( 2000 - 2001) وجينتشلر ( 2001 - 2003) وبشكتاش ( 2003 - 2006).

خاض الصقر 107 مباريات في الدوري التركي مع جميع الفرق، سجل خلالهما 36 هدفا، وصنع 8 آخرين، كما توج بلقب كأس تركيا مع بشكتاش موسم 2005.

2- عبد الظاهر السقا:

لعب عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق لـ 4 أندية تركية أيضا، وهم دينزلي سبور( 1999- 2000)، وجينتشلر ( 2001 - 2005) و كونيا سبور ( 2005 - 2008)، ثم عاد إلى جينتشلر ( 2007 - 2009)، ثم إسكيشهرسبور ( 2009 - 2010).

سجل السقا 14 هدفا مع الفرق التركية التي لعب لها، وهو رقم جيد، كونه يلعب في مركز الدفاع.

3- أيمن عبدالعزيز:

أيمن عبد العزيز أحد أبرز اللاعبين المصريين الذين تألقوا في الدوري اتركي، حيث لعب في كوجالي سبور ( 2000 - 200*، ومالاتيا سبور ( 2002 - 2005) 0 وجينشتر ( 2005 - 2007) وطرابزون ( 2007 - 2008).

لعب أيمن عبدالعزيز 221 مباراة في الدوري التركي، سجل 12 هدفًا وصنع 13 اخرى، وتوّج بلقب كأس تركيا موسم 2001 - 2002 رفقة نادي كوجالي.

شارك أيمن عبد العزيز في 221 مباراة في مسابقة الدوري التركي، سجل خلالها 12 هدفا، وفاز بكأس تركيا مع كوجالي موسم 2002.

4- تريزيجيه:

لعب تريزيجيه لاعب أستون فيلا الحالي في صفوف قاسم باشا التركي في الفترة من 2017 - 2019.

خاض تريزيجيه 65 مباراة بقميص قاسم باشا، سجل خلالهما 22 هدفا، وصنع 16 اخرى.

5- النني:

لعب محمد النني في صفوف بشكتاش التركي الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من آرسنال.

شارك النني في 27 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالهما هدفا وصنع 4 اخرى.