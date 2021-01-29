تردد القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل مجاناً على نايل سات عربسات هوت بيرد

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عمر شويل - جدة القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل في كاس العالم للأندية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي أهم الأخبار عن مباريات كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة والتي ستنطلق أولى منافساته في يوم الرابع من شعر فبراير القادم وتستمر حتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، حيث نتعرف معكم خلال هذا التقرير على تردد القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل على نايل سات عربسات هوت بيرد بربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 ، ونركز دائماً على القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 نظراً أنها ستكون البطولة الأهم والاكثر متابعة في الوطن العربي والعالم.

القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل مفتوحة

القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل على نايل سات عربسات هوت بيرد، كما ذكرنا أن أولى منافسات البطولة ستكون بين فريقي الأهلي المصري والدحيل القطري في افتتاح مباريات كاس العالم للأندية 2021، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية.

وفي ذات السياق فقد تأهل الأهلي المصري لبطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة له عندما استطاع أن يُحقق الفوز ولقب دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك المصري في واحدة من أهم وأكبر المباريات في القارة الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد للزمالك.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021

القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 ، أعلنت أربعة قنوات فضائية نقل مباريات كاس العالم للأندية 2021 مجانا، وهي نفس القنوات التي تنقل مباراة الأهلي والدحيل مجانا على نايل سات عرب سات هوت بيرد، ويأتي على رأسها قناة الكأس القطرية المفتوحة.

تردد قناة الكأس الرياضية نايل سات: تردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 تردد قناة تي في سبورت البولندي هوت بيرد: تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة ميديا يست الإيطالية هوت بيرد: تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة بي إن تي البلغارية هيلاس سات: تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900

ويُشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021 للمرة السادسة في تاريخه ليُسجل في التاريخ أن بطل أفريقيا النادي الأهلي المصري قد وصل وتأهل لخوض منافسات البطولة الأكبر والأهم في العالم الكروي، وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم تردد القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والدحيل على نايل سات عربسات هوت بيرد.