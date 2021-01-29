نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جمعة يعلق على فوز ليفربول امام توتنهام والطرابلسي يؤكد اقتراب رحيل بيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد وائل جمعة مدافع الأهلي المصري السابق، ومحلل قنوات بين سبورتس على مدى أهمية تحقيق ليفربول الفوز أمام توتنهام للخروج من الكبوة والضغوطات والحالة السلبية التي يواجهها اللاعبون في الفترة الحالية بعد تدهور نتائج الفريق في آخر 4 أو 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلي الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وأشار جمعة إلى أن دفاع توتنهام وحارس مرماه “هوغو لوريس” كان لهم دور في فوز ليفربول بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها خاصةً مع بداية الشوط الثاني تحديدًا لحظة استقبال السبيرز الهدف الثاني، وكذلك خروج كين ووضع سون في مركز المهاجم الصريح مما جعل بريقه ينطفئ في الشوط الثاني لعدم استطاعته اللعب في هذا المركز بنفس الجودة التي يلعب بها في مركز الجناح.

وائل جمعة : الفوز سيعيد الثقة لماني وصلاح

نجح ليفربول في الارتقاء للمركز الرابع برصيد 37 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما هبط توتنهام للمركز السادس برصيد 33 نقطة بعد المباراة التي جمعتهما معاً على ملعب السبيرز في العاصمة الإنجليزية لندن.

وافتتح توتنهام “أصحاب الأرض” التسجيل مبكرا بقدم الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 4 ولكن أُلغى الهدف بداعي التسلل، وبعد ذلك استطاع ليفربول التقدم والتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد استغلاله تمريرة ساحرة من ساديو ماني، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول في الدقيقة 48 حيث احتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع في النصف الأول من المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ألكسندر أرنولد في إضافة الهدف الثاني للريدز بتسديدة صاروخية مباغتة لحارس توتنهام، وأوضح وائل جمعة أن توقيت الهدف ساهم بشكل كبير في فك خطوط دفاع توتنهام بالإضافة إلى إنه جاء في مصلحة أسلوب لعب ليفربول.

ولكن سرعان ما قلص السبيرز النتيجة بهدف حمل توقعيه الدنماركي بيير هويبيرج في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ولكن الفرحة لم تدم طويلاً حيث لم تمر سوى 10 دقائق حتى أحرز صلاح الهدف الثالث للريدز وعمق جراح كتيبة مورينيو، ولكن منعت تقنية الVAR من احتساب هدف الفرعون المصري محمد صلاح الذي أحرزه في الدقيقة 57 حيث لجأ الحكم لمراجعة لقطة الهدف منذ البداية بعد مطالبات من لاعبي توتنهام بوجود لمسة يد واكتشف الحكم بالفعل أن الكرة قد لمست يد فيرمينيو قبل تسجيل صلاح الهدف وبالتالي تم إلغاء الهدف.

ولكن لم يجعل ذلك يقلل من حماس ليفربول وعاد ليسجل الثالث بتسديدة يسارية من ساديو ماني بعد عرضية رائعة ومن مسافة بعيدة نفذها ألكسندر أرنولد في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليحطم آمال السبيرز في العودة للمباراة، وانتهى اللقاء المثير بفوز مستحق لليفربول بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

وأكد وائل جمعة أن هذا المكسب هام للغاية لليفربول وسيعيد الثقة للاعبين وماني وصلاح والمنظومة الهجومية ككل بعد أن رفع مركز ليفربول في جدول ترتيب الدوري وقلص الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي.

الطرابلسي يؤكد عدم استكمال بيل مشواره مع توتنهام

علق التونسي حاتم الطرابلسي لاعب نادي اياكس السابق، ومحلل قنوات بين سبورت على هدف فيرمينيو الذي استطاع فيه استغلال غفلة المدافع سيرج اورييه والهروب من الرقابة المفروضة عليه وركل الكرة في الشباك، مما جعل مورينهو بقوم بتبديل أورييه مع بداية الشوط الثاني كنوع من العقاب للاعب العاجي.

وأوضح الطرابلسي أن عقاب المدرب جوزيه مورينيو للمدافع العاجي وتبديله كان قراراً سريعاً وغير موفق رغم خطأ المدافع معللاً ذلك بأن خروج أورييه أثر بشكل كبير في دفاع توتنهام، ومنح ليفربول الحرية الهجومية خاصة جهة صلاح وماني، واتفق مع رأي وائل جمعة حول قرار مورينهو بدفع سون للعب كرأس حربة بدلا من هاري كين الذي خرج مصابا بأنه يكن قراراً صحيحاً حيث يرى إنه كان من المفترض أن يبقي الكوري كما هو، ويقوم بإشراك جاريث بيل أو كارلوس فينيسيوس كمهاجم صريح.

وأشار حاتم الطرابلسي إلى أن الويلزي جاريث بيل إذا لم يظهر بالمستوى المعهود له أو لم يقدم أداء جيد كما كان يظهر في أفضل حالاته، فإنه لن يستكمل مشواره مع توتنهام وستنتهي فترته إعارته عائدا إلى ريال مدريد دون أن يفيد نفسه بأي شئ مضيفا أن سون لاعب كبير ولابد أن يكون بيل في نفس مستواه حتى يكون قادرا على تعويضه حيث لابد أن تضم دكة احتياط الفرق الكبيرة مثل توتنهام لاعبين بنفس كفاءة العناصر الأساسية.