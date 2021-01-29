حمادة مرزوق يقترب من خلافة رضا عبدالعال في طنطا

كشف مصدر مطلع داخل نادي طنطا، اقتراب حمادة مرزوق نجم الأهلي من تولي مهمة المدير الفني لفريق طنطا وذلك بعد اقاله رضا عبدالعال عقب الخسارة أمام فريق النجوم بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجوله الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.
وكان قرر نادي طنطا اقاله رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وتعين علاء صابر بدلا منه بشكل مؤقت وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في مسابقة دورى القسم الثاني.
وحقق رضا عبدالعال مع فريق طنطا فوزا وحيدا وخسر في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي :
القناة 0-0 السكة الحديد
النصر 1-2 الترسانة
سرس الليان 1 -0 بتروجيت
الزرقا 0-0 المريخ
جمهورية شبين 2 -1 السويس
الداخلية 1-1 زد
بورتو السويس 1-1 كوكاكولا
النجوم 1-0 طنطا
جدول الترتيب
1- بورتو السويس : 23 نقطة
2- الترسانة : 19 نقطة
3- الداخليه : 18
4- منتخب السويس : 17
5- زد اف سي : 15
6- سرس الليان : 15
7- القناة : 14
8- المريخ : 14
9- كوكاكولا : 14
10- بتروجيت : 13
11- السكه الحديد : 12
12- جمهوريه شبين : 12
13- الزرقا : 12
14- النجوم : 11
15- النصر : 9
16- طنطا : 7
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