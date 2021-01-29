بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لـ مواجهة الإسماعيلي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في السابعة والنصف من مساء السبت في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - محمود عبد القادر عبد المجيد خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي وأدى فريق الكرة مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمدينة الإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد المباراة الهامة.

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